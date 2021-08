Jason Roy Léveillée: des images de «Ciné-cadeau» et des airs de «Watatatow»

Préférant faire du sport, jouer dehors et s’inventer des jeux, Jason Roy Léveillée n’était pas un enfant rivé à la télévision. Par contre, cela n’a pas empêché le petit écran d’exercer une certaine fascination sur lui.

-Jason, quelles émissions jeunesse t’ont marqué?

«Les Intrépides», pour l’action et l’aventure. C’étaient un peu des films d’action. C’étaient de jeunes détectives, des héros. J’aimais l’univers, je m’intéressais déjà un peu à la réalisation. C’était vraiment dynamique et cool. Ça faisait un peu «Sherlock Holmes».

-Quels sont tes plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance?

Ceux de «Ciné-cadeau». «Les douze travaux d’Astérix», c’est comme le classique qui revenait chaque année.... Quand on était jeune, ça arrivait souvent que c’était le même film, comme «Indiana Jones et le temple maudit», mais je ne me tannais jamais. C’était réconfortant. C’est là que je me branchais le plus à la télévision, je pense. À ce moment de l’année, j’allais tout le temps dans ma famille au Nouveau-Brunswick et avec mes cousins et cousines, on écoutait «Ciné-cadeau». C’était un moment familial. [...] J’allais jouer au mini-hockey avec mes cousins et cousines au sous-sol et après, on écoutait «Ciné-cadeau».

-Y a-t-il un personnage qui t’a influencé?

Celui d’Esteban, des «Mystérieuses cités d’or». [...] C’était l’aventure, découvrir un monde que je ne connaissais pas. Je me rappelle aussi de l’espèce de Condor. Ça me faisait triper. C’est flou, mais ce sont des images qui marquent. Mais c’était plus les cinq minutes documentaires, à la fin de l’émission, que je trouvais intéressantes.

-Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui te reste en tête?

La chanson de «Watatatow». C’est dur à battre. La «toune» est bonne, «catchy» et bien interprétée. C’étaient les comédiens qui l’interprétaient, alors il y a cet aspect-là qui était le «fun» aussi. Elle «groove», la «toune»!

-Étais-tu accro à «Watatatow»?

J’ai «pogné» ça quelques années, de temps en temps. Je n’écoutais pas tant la télé, mais «Watatatow», c’est un classique de ma génération. Mais j’écoutais plus le générique du début, je pense! (Rires)

-Y a-t-il un personnage que tu aurais aimé jouer pour les enfants?

Capitaine Patenaude dans «Une galaxie près de chez vous». Il est tellement con! Guy Jodoin, je le trouve extraordinaire dans sa livraison d’acteur. Ce comédien me fait tellement rire. J’avais une idole qui me faisait rire, Marc Messier, et il y avait Capitaine Patenaude. Marc Messier et Guy Jodoin sont deux acteurs talentueux en humour.