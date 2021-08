Le passeport vaccinal entre en vigueur ce lundi à New York

New York était la première grande ville américaine à l'avoir annoncé: une preuve de vaccination sera exigée pour se rendre dans un certain nombre de lieux fermés tels que les restaurants, les salles de spectacle ou de sport.

Une période de transition est prévue pour ce système appelé «Key to NYC» avant des premiers contrôles dans un mois.

Le passeport arrive aux États-Unis pendant que la situation est très préoccupante en raison du Delta qui fait des ravages dans les états du sud.

D’ailleurs, la Nouvelle-Orléans est aux prises par de nombreuses éclosions de cas de COVID-19 forçant certaines villes à instaurer un passeport sanitaire.

«Plus le choix», a expliqué jeudi la maire, LaToya Cantrell. «La situation est désespérée et nous ne pouvons simplement plus attendre.»

Il faudra donc présenter une preuve de vaccination ou un test négatif pour se rendre dans un bar, un restaurant, une salle de sport ou même participer à de gros événements en extérieur.

Face à la décision de la ville, les habitants montrent deux visages. Il y a ceux qui se résignent et traînent leurs doutes jusqu'à un site de vaccination pour y recevoir leur première dose. Et ceux qui, le soir, convergent malgré tout vers le Vieux Carré français, épicentre de la vie festive de la plus grosse agglomération de cet État du Sud américain.

Malgré une hausse des immunisations depuis mi-juillet, seuls 37,9% de la population de Louisiane est pleinement vaccinée, contre 50,6% à l'échelle des États-Unis.