Pont-Rouge: la communauté se mobilise pour une fillette atteinte d’un cancer

Après le choc de l'annonce du cancer de leur fille de quatre ans, des parents de Pont-Rouge ont choisi de se battre pour qu'elle ait accès à tous les traitements possibles.

«À la loterie des cancers, c'était pas mal le pire qu'elle pouvait tirer. Il n’y a pas de remède, il n’y en a aucun», a indiqué Stéphanie Morissette, mère de Florence.

Le 31 mai dernier, la famille a reçu une mauvaise nouvelle. Leur fillette de quatre ans est atteinte d'une tumeur cérébrale des plus meurtrières: le gliome diffus du tronc cérébral.

«Le tronc cérébral étant responsable de toutes les fonctions vitales, peu à peu, l'enfant va perdre ses fonctions vitales. Donc, c'est la vision, ensuite la déglutition, l'équilibre, puis finalement la respiration qui arrête. Malheureusement, l'enfant est conscient de tout ça. Au niveau cognitif, il est 100 % là. C'est son corps qui arrête de coopérer. C'est extrêmement agressif. Donc, le taux de survie, c'est entre 9 et 12 mois, et 1 % survivent deux ans, et moins de 0,1% font cinq ans», a expliqué la mère.

«La pire nouvelle qu'un parent puisse recevoir. Qu'il te reste quelques mois à avoir avec ton enfant... on souhaite ça à personne», a souligné Sébastien Gagné, le père de Florence.

La petite subit présentement des traitements palliatifs de radiothérapie pour la rendre confortable.

«Ils nous ont dit: "On va la rendre confortable pour que vous puissiez en profiter avec elle pour quelques mois. Pas années; mois», a raconté Stéphanie Morissette.

Les parents de Florence ne baissent pas les bras et se tournent vers des traitements expérimentaux.

Ils tenteront leur chance avec le Dr Souwedaine à New York, aux États-Unis.

«Le docteur Souwedaine, qui est une sommité en termes de ce type de tumeur là. Donc, lui va vraiment directement placer un cathéter dans la tumeur et faire une infusion d'immunothérapie et de radiation, dans le fond, pour l'empêcher de grandir», a expliqué Stéphanie Morissette, la mère de Florence.

Ces traitements coûteront environ 150 000 $ US. Un GoFundMe au nom de «Soutenez Flo, la princesse guerrière» a été créé pour aider la famille à amasser des fonds.