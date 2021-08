Roger Sloan s’incline, mais marque l’histoire

Le Canadien Roger Sloan a bien failli remporter un premier tournoi de la PGA en carrière, dimanche, à Greensboro en Caroline du Nord, mais comme quatre autres joueurs, il s’est finalement avoué vaincu devant Kevin Kisner en prolongation du Championnat Wyndham.

Sloan a calé deux oiselets en plus de commettre un boguey au cours des 18 trous réguliers pour montrer un pointage de 265 (-15) et ainsi prolonger la durée du tournoi. La prolongation, à laquelle ont également participé Adam Scott, Kevin Na, Branden Grace et Si Woo Kim, n’est que la troisième à mettre en scène six joueurs dans l’histoire du circuit. Il s’agit d’un record, précédemment établi à la Classique GTE Byron Nelson Golf en 1994 et à l’Omnium Nissan en 2001.

Sloan égale ainsi son meilleur résultat en carrière. Il avait également terminé deuxième à l’Omnium de Porto Rico, en février 2019.

Ses compatriotes Nick Taylor (64) et Adam Hadwin (66) ont également bien paru dans cet événement, tous deux classés 10es, tandis que Mackenzie Hughes (69) a pris le 37e échelon. Finalement, Michael Gligic (70) a pris la 65e position.

La victoire de Kisner s’est décidée à la deuxième reprise du 18e fanion, après que les six concurrents eurent réussi la normale à leur première tentative. L’Américain a retranché un coup à la normale, ce que ses cinq rivaux n’ont pas été en mesure d’égaler.

L’athlète de 37 ans signe un quatrième titre sur le circuit de la PGA et un premier depuis le tournoi par trou Dell Technologies des Championnats du monde de golf, en mars 2019.

Un premier titre pour Ryann O’Toole

L’Américaine Ryann O’Toole a complété la quatrième ronde de l’Omnium d’Écosse sans le moindre faux pas pour signer une toute première victoire dans la LPGA, dimanche à Fife.

Âgée de 34 ans, O’Toole a dû attendre à son 228e tournoi au sein du circuit pour soulever un trophée.

La championne partageait la première position avec la Thaïlandaise Ariya Jutanugarn (68) et la Britannique Charley Hull (69) après trois rondes. Elle a toutefois réussi huit oiselets pour remettre une dernière carte de 64 et triompher en vertu d’un cumulatif de 271 (-17).

Auteure de la meilleure performance du jour, la Néo-Zélandaise Lydia Ko (63) s’est hissée au deuxième rang du classement final avec un rendement de 274 (-4), à égalité avec la Thaïlandaise Atthaya Thitikul (66). Jutanugarn (275, -13) et Hull (276, -12) ont respectivement terminé quatrième et cinquième.

Aucune Canadienne ne prenait part à cet événement.