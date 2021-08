Séisme en Haïti:«la situation va se dégrader»

Le bilan continue de s’alourdir en Haïti alors qu’on rétablit la communication dans les différentes villes de la perle des Antilles.

• À lire aussi: Au moins 1297 morts en Haïti, recherches frénétiques dans les décombres du séisme

• À lire aussi: Un séisme replonge les Haïtiens dans la douleur

• À lire aussi: Les hôpitaux débordent en Haïti: «Nous sommes dépassés par la situation»

«Il y a plusieurs villes et bâtiments qui sont inaccessibles, c’est ce qui explique qu’on reçoit tranquillement des informations de leur situation», mentionne Jean Daniel Sénat, journaliste au Nouvelliste d’Haïti et à la radio Magik9.

Les bénévoles et les travailleurs sur place travaillent d’arrache bien pour reconstruire les routes qui relient les principales villes.

48 heures après le séisme, certaines communautés ne sont toujours pas capables de recevoir l’aide nécessaire pour soigner leurs citoyens.

Une situation inquiétante selon le journaliste haïtien parce que la vie de plusieurs personnes pourraient en dépendre.

«Les gens vont mourir malheureusement. Déjà, il y a des personnes qui sont blessées et qui vont mourir parce qu’ils n’obtiennent pas les soins nécessaires. Imaginez si on prend plus de temps pour aller à la rescousse de ces gens dans ces zones, on peut redouter le pire», dit-il.

La bonne nouvelle c’est que l’aide internationale commence à arriver dans le pays.

«Les secours de l’étranger commencent à arriver, il y a des bénévoles et des soldats dominicains qui sont arrivés, les États-Unis ont acheminé de l’aide à l’aéroport. Il y a aussi les Cubains qui étaient déjà sur place», explique Jean Daniel Sénat, journaliste au Nouvelliste d’Haïti et à la radio Magik9.

Malgré l’aide internationale, le bilan risque fort bien de s’alourdir dans les prochaines journées.

«À mesure qu’on avance, on a l’impression on a l’impression que les dégâts sont plus intenses que l’on pensait», souligne Jean Daniel Sénat en entrevue à LCN.