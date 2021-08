Un conservateur accuse le NPD d’avoir copié son slogan

Un député conservateur a accusé le Nouveau Parti démocratique (NPD) d'avoir copié son slogan, dimanche.

Sur Twitter, le député Pierre Poilievre a partagé un montage photo montrant l’une de ses pancartes électorales et celle du chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, qui a été utilisée pour son point de presse, dimanche après-midi.

Les deux hommes ont opté pour le même slogan: Fighting for you (On se bat pour vous).

Le slogan en français On se bat pour vous avait déjà été utilisé par le NPD lors des élections de 2019. À l’époque, le slogan en anglais était plutôt In it for you.

Pierre Poilievre représente la circonscription ontarienne de Carleton (autrefois Nepean—Carleton) depuis 2004. Le 20 septembre, le politicien de 42 ans tentera de s'y faire réélire pour une septième fois.

Dimanche, l'ensemble des chefs fédéraux ont largement critiqué Justin Trudeau et sa décision de plonger le pays en campagne électorale, alors que le pays entre dans une quatrième vague de COVID-19.