Fédérales 2021: une campagne lancée durant le défilé de la Fierté

La grande marche de Fierté Montréal était de retour en présentiel dimanche, avec plusieurs milliers de participants, dont des politiciens qui ont profité de l’événement pour lancer officiellement leur campagne électorale.

Après deux ans d’absence, le défilé, qui s’est transformé en marche cette année, est venu clôturer une semaine de célébrations en présentiel et virtuelles du festival Fierté Montréal dans la joie et la bonne humeur, au rythme des tambours et des chants qui accompagnaient la foule.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Dès 13 h, le cortège a quitté le parc Jeanne-Mance pour se diriger vers le boulevard René-Lévesque, avant de descendre jusqu’à la rue Atateken et de rejoindre le cœur du Village gai.

Plusieurs candidats des partis de l’opposition se sont joints à la dizaine de milliers de participants et ont profité d’un premier bain de foule, après l’officialisation du déclenchement des élections fédérales par Justin Trudeau en fin de matinée.

À la merci de la pandémie

C’est notamment le cas du chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, qui a rejoint la marche en cours de route avec sa conjointe, sa fille et plusieurs candidats aux postes de députés pour son parti.

« Même si on ne voulait pas y aller [en élections], il y a une excitation dans une campagne électorale qui est très dure à remplacer pour ceux qui ont attrapé le virus politique », explique-t-il.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

S’il se dit prêt pour les 36 jours de campagne, il sait que la pandémie de COVID-19 peut tout faire changer.

« Imaginez un chef de parti qui a une éclosion dans son bus et qui doit s’isoler pendant 10 jours, ça peut être fatal. Ensuite, il y a plein d’impondérables, comme aussi le taux de participation avec une campagne en plein été. Je pense que M. Trudeau voulait une élection, mais pas de campagne électorale », ajoute-t-il, en montrant fièrement les affiches du Bloc québécois fraîchement installées sur le boulevard René-Lévesque.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

À la fin du cortège, le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, a été vu dans une brève apparition, en compagnie notamment du député Alexandre Boulerice.

Du côté du Parti libéral du Canada, Mélanie Joly et Steven Guilbeault faisaient notamment partie de la marche.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Candidats municipaux

À moins de trois mois des élections municipales, la mairesse de Montréal qui tente de remporter un deuxième mandat de suite, Valérie Plante, prenait aussi part aux festivités dimanche.

Pour sa part, l’ancien maire de la métropole québécoise et candidat, Denis Coderre, était absent en « raison d’engagements familiaux », selon son attaché politique.