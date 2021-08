GODIN, Réal



À St-Hyacinthe, le 9 août 2021, à l'âge de, est décédé Monsieur Réal Godin, époux de feu Madame Lucile Fafard.Il laisse dans le deuil son fils André, son petit-fils Bertrand (Annie Trudeau), son arrière-petit-fils Anthony, sa belle-soeur et amie de coeur Françoise Paré, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances à la :5325 BOUL. LAURIER OUESTST-HYACINTHE, J2S 3V6le vendredi 20 août 2021, de 18 h à 21 h. Des témoignages de sympathie seront également offerts le samedi 21 août 2021 en la Paroisse Sainte-Hélène à 9 h, suivi d'une célébration religieuse à 11 h.La famille désire remercier le personnel du CISSS Montérégie Est Honoré Mercier pour le soutien et les bons soins prodigués.En mémoire de monsieur et en guise de sympathie, la famille vous propose d'offrir de votre temps et de votre attention à une personne âgée.Compte tenu des directives du ministère de la Santé, les règles de rassemblements seront en vigueur, 50 personnes à la fois. Le port du couvre-visage est obligatoire.Le personnel de la Résidence funéraire Maska offre à la famille ses plus sincères condoléances et la remercie pour sa confiance.