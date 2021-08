GAGNON, Bernard



Le 9 août, à l'âge de 78 ans est décédé Bernard Gagnon, époux de Carmen Godbout.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Tammy Thompson, Johanne Gagnon (Patrick) et Denis Gagnon (Amélie), ses petits-enfants Brandon, Sophie, Camelia, Elodie et Gabriel, sa soeur Yolande, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 29 août 2021 de 9h à 12h et de 13h à 15h à :933, BOUL. PÉRIGNYCHAMBLY, QUÉBEC, J3L 5H5Tél. 450 463-1900Une cérémonie en sa mémoire aura lieu au salon le jour même dès 15h.Un don en sa mémoire peut être fait à la Société Alzheimer.