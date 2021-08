Blessé grave: deux jeunes hommes chutent des fortifications

On craint pour la vie d’un jeune homme de 18 ans après que deux victimes aient chuté de plusieurs mètres des fortifications de la ville de Québec dans la nuit de dimanche.

Les policiers du SPVQ ont été appelés vers 1h35 dans la nuit de dimanche à lundi dans le secteur de la Citadelle de Québec après que deux personnes de 18 ans soient tombées des fortifications. À l’arrivée des urgences, les deux jeunes hommes présentaient des «blessures multiples» selon le relationniste de la police de Québec, David Pelletier.

Les ambulanciers ont pris en charge les deux victimes pour les diriger vers un centre hospitalier. Toutefois, l’une d’entre elles a subi des blessures plus graves de sorte que l’on craint pour sa vie actuellement.

L’enquête n’a pas permis de déterminer une incidence criminelle dans l’événement. Des personnes ont été témoins de l’accident.

L’accident se serait produit du côté des plaines d’Abraham, plus précisément entre l’entrée de la Croix du Sacrifice et la Citadelle. À cet endroit, la hauteur des fortifications peut atteindre plus de 10 mètres.