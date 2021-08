Bruits de criquets à Ottawa sur les origines de la COVID-19

Une histoire inventée a neuf versions. Une histoire vraie n’en a qu’une seule.

– Proverbe africain

Quelle est la vraie version de l’origine du coronavirus ayant généré la COVID-19 et provoqué plus de quatre millions de décès partout sur la planète, dont près de 27 000 au Canada, incluant plus de 11 000 au Québec ?

Une fois que votre maison est passée au feu et que la chaleur des braises s’est estompée, votre premier réflexe et celui de votre assureur ne seraient-ils pas d’enquêter pour connaître la véritable cause de cet incendie ?

Les bruits de criquets

Le gouvernement Trudeau, « propriétaire » actuel et aussi « assureur » de l’État canadien (la maison canadienne), a-t-il fait tout ce qui était en son pouvoir pour nous éclairer sur l’origine de ce virus qui a causé la mort de près de 27 000 de ses citoyennes et citoyens (ses résidents et résidentes) au Canada ? ... Bruits de criquets.

Je ne parle pas ici d’une enquête portant sur l’irresponsable et lamentable gestion des frontières par le gouvernement Trudeau au début de la pandémie ou de celle relative aux autres aspects de la réponse de son gouvernement contre la pandémie (néanmoins justifiées et nécessaires). Je parle de l’origine et de la véritable nature du mal qui nous a frappés.

Le gouvernement Trudeau a-t-il ordonné une enquête ? Si oui, à qui a-t-il donné le mandat de la mener ? Et où en est-elle, cette enquête ? Si conclusions il y a, où sont-elles ? ... Bruits de criquets.

Quel leadership !

L’hypothèse d’un accident de laboratoire à Wuhan, en Chine, a longtemps été tournée en dérision par plusieurs « experts ».

Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Elle est à l’ordre du jour des débats actuels à Washington.

Alors que Joe Biden demande aux renseignements américains un rapport sur les origines de la COVID-19, en bon spectateur passif, Justin Trudeau se limite à dire qu’il soutient cette démarche...

En d’autres termes, Justin Trudeau soutient verbalement l’enquête relative à la « maison » du voisin, qui, comme la sienne, est passée au feu. Mais, sauf erreur, il n’a pas fait la démonstration, de son côté, qu’il agissait concrètement pour révéler aux Canadiens la véritable cause de l’incendie qui a embrasé sa propre maison, le Canada.

Parallèlement au mandat que Joe Biden a donné aux renseignements américains, des élus étasuniens tentent actuellement de savoir si, notamment, les États-Unis ont financé des projets d’études de « gain de fonction » du coronavirus qui auraient eu cours dans le désormais célèbre laboratoire de Wuhan.

En recherche, le « gain de fonction » est une pratique dont le but est d’améliorer un virus en laboratoire afin d’étudier son potentiel impact dans la réalité. Un exercice qui peut tourner au désastre, advenant que le virus échappe à son cadre contrôlé...