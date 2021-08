Campagne électorale: les chefs et les candidats respectent-ils les mesures sanitaires?

Un autre joueur s’invite dans la campagne électorale cette année, et il apporte son lot de défis pour les chefs et les candidats: le coronavirus.

La rigidité concernant l’application des mesures sanitaires varie d’un parti à l’autre.

Mais déjà, lundi, le chef du Parti libéral, Justin Trudeau, doit s'expliquer, car certains électeurs l'ont vu négligeant les règles sanitaires.

«Évidemment, il faut suivre les directives de santé publique. C’est pour ça qu’on est restés dans la rue, c’est pour ça que j’ai gardé le masque, c’est pour ça qu’on utilise le coude plutôt que le serrage des mains», a affirmé M. Trudeau lors d’un point de presse.

Il soutient cependant qu’il trouve important d’aller à la rencontre des gens, malgré la pandémie.

«Je pense qu'il est important de souligner que les Canadiens doivent participer et se sentir interpellés en ce moment décisif pour notre pays», a-t-il ajouté.

L’image de Justin Trudeau allant à la rencontre des gens contraste avec celle des autres partis politiques fédéraux.

Pour le moment, le chef du Parti conservateur du Canada (PCC), Erin O'Toole, fait ses annonces à distance, à partir d’un studio, et ne s’est pas encore rendu sur le terrain.

Au Nouveau Parti démocratique (NPD), de passage à Toronto, lundi, tous les candidats portaient des masques. Le chef du parti, Jagmeet Singh, a retiré le sien, le temps de prononcer son allocution.

La direction du parti a demandé à tous les candidats de respecter toutes les mesures, de garder leurs distances et d’éviter de serrer des mains.

Le Bloc québécois aussi compte garder ses distances lors de points de presse et d’événements.

Le chef du Bloc, Yves-François Blanchet, a d’ailleurs exprimé son malaise à propos de la proximité de Justin Trudeau par rapport aux électeurs qu’il a rencontrés.

Il assure que, pour sa part, il sera plus prudent.

«Moi, je ne donne pas le coude, je n’embrasse pas, je ne donne pas la main, je ne fais pas le petit point. On va éviter le high five, je ne prendrai pas les bébés qui ne sont pas dans ma bulle, et il n’y en a pas. On va être extrêmement prudents», a-t-il dit en point de presse.

Il note que certains électeurs sont enthousiastes à l'idée d’aller à la rencontre des chefs et qu'ils souhaitent souvent leur faire une accolade ou leur donner une poignée de main, mais qu’en raison de la COVID-19, «il faut toujours rapidement dire: malheureusement, je ne peux pas».

La Santé publique a été consultée pour cette campagne électorale, et elle affirme que des directives claires ont été données aux partis.

