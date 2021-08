«Chaque patient de COVID est un patient de trop», selon Dr Marquis

La hausse des cas se fait ressentir au Québec, particulièrement dans les urgences des hôpitaux.

«Chaque patient de COVID est un patient de trop. C’est pour ça que toutes les campagnes de vaccination doivent mettre les bouchées doubles», dit François Marquis, chef des soins intensifs à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

«On voit les cas rentrer. On a eu une belle pause mais là on voit clairement une différence.»

Cette augmentation des hospitalisations pour la COVID-19 a un impact important pour la reprise du système de santé.

Les vacances du personnel hospitalier tirent à leur fin, mais ça n’enlève pas le problème de pénurie de personnel, remarque Dr Marquis. «Ça nous rend extrêmement vulnérables pour cette quatrième vague, raison de plus pour atteindre le 90% de taux de vaccination», martelle-t-il.

Selon le docteur, il faudrait un taux de vaccination de 90% ou plus pour freiner le variant Delta. Cette campagne de vaccination est particulièrement importante alors que la rentrée des classes est à nos portes.

«C’est une course contre la montre pour vacciner le plus de personnes possible. Ça a toujours été une course contre la montre, mais là on est contre la poussée finale», note-t-il.

Le docteur remarque que les patients hospitalisés pour le coronavirus sont de plus en plus jeunes et non adéquatement vaccinés.

Une campagne non prudente

Justin Trudeau lançait la campagne électorale dimanche avec un bain de foule, ce qui ne montre pas l'exemple aux citoyens, observe Dr Marquis.

«Une chance que c’est à l’extérieur, mais le lavage des mains, la distanciation sociale, porter le masque... Je pense que les organisateurs de ces événements-là devraient être particulièrement tenus responsables de maintenir les règles en place», note-t-il. «C'est quand même quelque chose d’officiel, les élections, qu’ils le fassent comme il faut.»

