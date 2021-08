Chris Kelly: une proximité qui ne dérangera pas

Le nouvel adjoint de l’entraîneur-chef des Bruins Bruce Cassidy, Chris Kelly, devra composer avec le fait qu’il a déjà été le coéquipier de joueurs importants dans la formation du club bostonien.

En effet, l’homme de 40 ans a déjà partagé la patinoire avec Patrice Bergeron et Brad Marchand. Ils ont même remporté la coupe Stanley ensemble en 2011.

Selon Kelly, la transition se fera rondement et son objectif est de faire progresser les deux athlètes, qui sont déjà des vedettes de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Il y a un respect relié au fait que nous avons joué et gagné ensemble. Nous avons continué d’être des amis dans les 10 dernières années. Je m’apprête à être l’un des entraîneurs et ils sont toujours des joueurs. J’espère donc apprendre d’eux autant que je souhaite leur enseigner certaines choses», a-t-il dit lundi, lors d’une conférence de presse qui a été relayée sur le compte Twitter des Bruins.

«Je vais tenter de les aider, comme le reste de nos joueurs, a ajouté celui qui était déjà dans l’organisation du Massachusetts à titre de coordonnateur du développement des joueurs. Je connais bien nos jeunes patineurs et le reste de gars aussi, car je suis dans l’entourage de l’équipe depuis deux ans. Je ne vois pas cela comme un problème.»

Guider les jeunes

Kelly croit également qu’il pourra en faire plus pour la progression des jeunes athlètes du club derrière le banc de l’équipe.

«Comme tu es là tous les jours, tu es davantage dans l’action. Cela me permettra de voir plus d’éléments, qui me permettront ensuite de mieux développer nos jeunes joueurs», a-t-il affirmé.

Le natif de Toronto a pris sa retraite comme joueur de la LNH à la conclusion de la saison 2017-2018. Celui qui évoluait comme joueur de centre a aussi porté les couleurs des Sénateurs d’Ottawa et des Ducks d’Anaheim. En 845 parties, il a touché la cible 123 fois et fourni 168 aides pour 291 points.