Du karting nocturne interrompu par les policiers dans les Laurentides

Huit jeunes Gilles Villeneuve en herbe ont été arrêtés la semaine dernière dans les Laurentides après s’être introduits par effraction dans un centre de karting extérieur pour y effectuer une petite course improvisée.

On ne saura finalement jamais lequel de ces grands champions de course a terminé sur la plus haute marche du podium, puisqu’ils ont tous terminé l’expérience avec les menottes aux poignets.

Les événements se sont produits dans la nuit de mercredi, vers 1 h du matin, chez Karting Val-Va, situé sur le boulevard Labelle à Val-Morin.

Les policiers de la Sûreté du Québec ont été appelés à se rendre à cet endroit pour une introduction par effraction.

Les patrouilleurs ont surpris les huit jeunes – certains mineurs, d’autres majeurs depuis peu – en pleine course sur le circuit extérieur de karting.

À l’arrivée des policiers, tous les jeunes ont abandonné leur kart pour prendre la fuite dans différentes directions.

«Grâce à différentes techniques d’enquête, on a été en mesure de localiser l’ensemble des suspects un peu plus tard», a indiqué le sergent Jean-Raphaël Drolet, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Ce n’est pas la première fois que les policiers se rendaient au centre de karting; dans le passé, des malfaiteurs avaient déjà volé des karts sur le terrain du commerce.