Élections fédérales: les PME veulent être entendues

Une minorité de propriétaires de PME croient que leurs préoccupations bénéficieront d’une attention adéquate de la part des partis politiques fédéraux entrés en campagne électorale.

Selon les données préliminaires d’un sondage de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) en cours depuis le 5 août, «l’économie est la priorité numéro un des propriétaires de PME pour les prochaines élections fédérales (78 %), suivie de près par la relance des PME (74 %)», mais «seulement 24 % d’entre eux croient que les plateformes des partis politiques accorderont une attention suffisante à leurs préoccupations».

«Les PME ont été frappées de tous bords depuis plus d’un an et demi, a indiqué Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI, lundi, au lendemain du déclenchement des élections. Elles commencent à peine à se relever et le chemin de la reprise s’annonce long et difficile pour plusieurs. Les PME sont le cœur de l’économie du pays. Maintenant que les élections fédérales ont été déclenchées, les entrepreneurs veulent que tous les partis politiques s’engagent à les soutenir et à leur permettre de redonner du souffle à notre économie.»

Les patrons des petites et moyennes entreprises voudraient entre autres que les partis fédéraux proposent au cours de la campagne un plan de reprise économique clair et détaillé», des mesures pour alléger leur fardeau fiscal global des PME, et qu’ils s’engagent à maîtriser les dépenses publiques tout en prévoyant un échéancier à cet effet.

Afin de faire pression sur les partis fédéraux, la FCEI a par ailleurs lancé une pétition en ligne qui interpelle tous les chefs de ces partis en leur demandant que la reprise des PME devienne leur «priorité afin que nous puissions contribuer à la relance économique, et ce, au bénéfice de millions de Canadiens».

