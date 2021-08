GENDRON, Manon



La famille a le regret de vous annoncer le décès de Manon Gendron, survenu à Montréal le dimanche 8 août 2021 à l'âge de 67 ans.Elle laisse dans le deuil sa soeur Liliane et ses frères Robert, Lucien, Marcel et Michel, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le jeudi 19 août 2021 à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 19h directement en salon. L'inhumation aura lieu le vendredi 20 août à 10h au cimetière St-Vincent de Paul à Laval.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des Maladies Mentales seraient appréciés.