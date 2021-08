La COVID-19 est loin d’être terminée, prévient Doug Ford

«On n’en a pas fini avec la COVID-19», s’est résigné le premier ministre Doug Ford, lundi matin, tandis que les bilans des provinces continuent d’augmenter.

M. Ford a eu cette remarque en faisant valoir, devant l’assemblée annuelle de l’Association des municipalités de l’Ontario, que les maires réunis devraient affronter le virus encore un moment.

«C’est un virus qui va exploiter toutes les opportunités, toutes les faiblesses dans notre système pour muter et devenir plus meurtrier. Il suffit de regarder au sud [de la frontière] pour voir ce qui se produit quand on abaisse notre garde et la vitesse à laquelle un variant peut dévaster une population non vaccinée», a-t-il plaidé selon des propos relayés par la chaine CP24.

Cette mise en garde survient alors que l’Ontario a ajouté 526 nouveaux cas à son bilan dimanche, dont 353 qui concernent des personnes non vaccinées, même si celles-ci représentent une minorité (19,48 %) de la population. C’est la quatrième fois de suite que la province franchit le cap des 500 cas.

Le nombre d’hospitalisations a aussi augmenté, encore là en majorité chez les non-vaccinés, mais aucun nouveau décès n’a été rapporté

La situation est semblable au Québec, où 1163 cas ont été comptabilisés depuis trois jours, dont 409 au cours des dernières 24 heures. Un décès a aussi été rapporté au cours de la fin de semaine, sans incidence sur les statistiques vu qu’un précédent décès a été retiré du décompte.

Afin d’y voir plus clair dans ces statistiques, les nouveaux cas seront ventilés, dès mardi, entre gens vaccinés ou non vaccinés, comme c’est déjà le cas en Ontario, a annoncé le ministre de la Santé, Christian Dubé.

«Les cas continuent d’augmenter. La situation est préoccupante dans certaines régions, notamment Montréal, Laval et Lanaudière», a souligné ce dernier sur Twitter, en ajoutant que seulement 112 000 personnes ont un rendez-vous de vaccination pour les sept prochains jours.

Ailleurs au pays, la pandémie a aussi continué son regain de vie, notamment avec l’ajout de 40 cas au Nouveau-Brunswick sur trois jours.

Dans l’Ouest, 77 infections et 3 décès ont été signalés au Manitoba au cours de la fin de semaine, tandis que 85 cas se sont ajoutés au bilan de la Saskatchewan dans les dernières 24 heures.

La situation au Canada :

Ontario : 556 087 cas (9418 décès)

Québec : 381 996 cas (11 242 décès)

Alberta : 238 939 cas (2332 décès)

Colombie-Britannique : 155 079 cas (1779 décès)

Manitoba : 58 049 cas (1187 décès)

Saskatchewan : 51 390 cas (586 décès)

Nouvelle-Écosse : 5928 cas (93 décès)

Nouveau-Brunswick : 2490 cas (46 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador : 1450 cas (7 décès)

Nunavut : 658 cas (4 décès)

Yukon : 645 cas (8 décès)

Île-du-Prince-Édouard : 220 cas

Territoires du Nord-Ouest : 131 cas

Canadiens rapatriés : 13 cas

Total : 1 453 115 (26 702 décès)