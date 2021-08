LCN: nouvelle émission de politique et d’actualité pour Paul Larocque

Le grand adepte d’information qu’est Paul Larocque se réjouit. Dès lundi soir, il inaugure une nouvelle émission quotidienne à LCN. L’animateur et journaliste sera désormais en ondes de 19 h à 20 h pour mener de grandes entrevues et scruter l’actualité, en compagnie de collaborateurs chevronnés.

L’arrivée à l’antenne de cette nouvelle tribune a été devancée en raison du déclenchement de la campagne électorale fédérale. Jusqu’au scrutin du 20 septembre, le rendez-vous de Paul Larocque s’intitulera «La joute en prolongation». Il y sera exclusivement question de politique.

Puis, à compter du 21 septembre, elle portera le titre «Le bilan». Ce nouveau défi ne compromet pas la présence de Paul Larocque à la barre de «La joute», où il demeure en poste de 16 h à 17 h, toujours à LCN.

«On va prendre le temps de prendre le temps, informe un Paul Larocque extrêmement heureux du mandat. On fera des entrevues de 10 ou 15 minutes, s’il le faut, avec de grands acteurs de l’actualité, politique ou autre. On fera le tour des questions, on cherchera le pourquoi des nouvelles et ce qui se cache derrière. Là où je suis rendu dans ma vie professionnelle, je trouve ça intéressant.»

Retour de Régine Laurent

Le communicateur définit d’ailleurs sa nouvelle plateforme comme une formule hybride entre les débats de «La joute» et un espace d’échanges, d’entretiens et d’analyses. Certains panélistes de «La joute» y participeront à l’occasion.

Pour l’instant, Paul Larocque confirme les interventions quotidiennes d’Emmanuelle Latraverse dès lundi. Forte de ses connaissances en pharmacie, Diane Lamarre (à qui le public pourra poser des questions via le web ou au téléphone) entrera en piste la semaine prochaine, et Régine Laurent, que Larocque est enchanté de retrouver sur son plateau, se joindra un peu plus tard aux discussions.

«On est dotés d’une équipe de collaborateurs étoffée, de tous les horizons, qui ont beaucoup d’expérience et de contacts», souligne Paul Larocque.

Suspense

Comme à l’aube de chaque campagne électorale, Paul Larocque est fébrile d’attaquer celle, plutôt courte (36 jours), qui s’amorce. Que devra-t-on surveiller, selon lui, dans le prochain mois? Cette course sera-t-elle, comme certains le prédisent, la dernière de Justin Trudeau?

«Ce sont des élections comme je les aime: avec du suspense!, laisse planer l’observateur aguerri. Justin Trudeau va sans doute, sous toutes réserves, jeter les dés. Son pari est loin d’être gagné; il doit aller chercher 15 comtés de plus pour avoir la majorité. En Ontario, entre autres, on remarque une montée du NPD. Et comment se comportera le Parti conservateur? Le chef, Monsieur (Erin) O’Toole, n’est pas très connu au Québec. Va-t-il se révéler pendant la campagne...?»

«La joute en prolongation», puis «Le bilan», du lundi au vendredi, à 19 h, à LCN, dès le lundi 16 août.