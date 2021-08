Le Bloc québécois vise 40 sièges à la Chambre des communes

Yves-François Blanchet souhaite obtenir 40 sièges lors du scrutin du 20 septembre prochain. Le chef a rompu avec une certaine tradition de prudence en se fixant un nombre précis d’élus, lundi matin.

«Je me plais à rêver à 40, parce que, 40, c’est la majorité des sièges au Québec. On pourrait dire que nous parlons pour le Québec. Les sièges qui nous y amènent sont déjà précisément ciblés et les gens qui les occupent vont avoir des visites fréquentes», a-t-il déclaré au micro de Philippe-Vincent Foisy sur QUB radio.

Au total, le Québec envoie 75 des 338 élus de la Chambre des communes. Si la couleur du gouvernement se décide souvent en Ontario, Yves-François Blanchet estime que c’est au Québec que se jouera la majorité ou la minorité.

«Les Québécois veulent toujours un gouvernement minoritaire, ils jugent que c’est préférable pour les intérêts du Québec. On le pense aussi», a-t-il plaidé.