Le comédien Pascal Rollin est décédé à l'âge de 81 ans

Le comédien Pascal Rollin, récemment vu dans dans la peau du Mgr Fabre dans la série «Les pays d’en haut», est décédé dans la nuit de dimanche à lundi, a annoncé l’Agence Diane Riel, qui le représentait.

• À lire aussi: Le comédien Pascal Rollin atteint d’un cancer incurable

«C'est avec un immense regret que nous vous annonçons aujourd'hui une bien triste nouvelle pour le monde artistique car M. Pascal Rollin s'est éteint cette nuit suite à un cancer des poumons. Il a passé ses derniers jours à la maison de soins palliatifs St-Raphaël où il a été traité en roi. Au lieu de fleurs, il désirait qu'un don soit fait à la Maison St-Raphaël», a écrit sur Facebook l’Agence Diane Riel, en soulignant les plus de 60 ans de carrière de l’artiste, et ses rôles dans les films «Le confessionnal» et «Jésus de Montréal», et les séries «Rue des pignons», «Scoop», «Le clan Beaulieu» et «Les pays d’en haut», pour ne nommer que celles-là.

«Il était reconnu comme quelqu'un de gentil et sympathique, facile d'approche, il restera gravé dans nos coeurs et notre mémoire encore longtemps, reposez en paix M. Rollin!», a ajouté son agence.

«Oraliens»

En plus d’avoir incarné des rôles dans plus d’une trentaine de séries («Terre humaine», «L’or du temps», «Sous un ciel variable», etc) au fil des ans, Pascal Rollin, né le10 mai 1940, a aussi joué dans de multiples pièces de théâtre, au moins une cinquantaine, auprès de monstres sacrés tels Paul Buissonneau, Jean-Louis Roux, Jean Gascon et plusieurs autres. Dans «Les Oraliens», il fut la voix de «Millimagino». Il fut pendant 10 ans, avec son amie Michelle Girard, codirecteur du Théâtre des Cascades, à Pointe-des-Cascades, en Montérégie, qu’il a cofondé.

Pascal Rollin, né Guy Bilodeau, était le petit frère de Louis Bilodeau, l’animateur de la célèbre «Soirée canadienne».

Paisible

Le mois dernier, Pascal Rollin, 81 ans, révélait au magazine «La Semaine» être gravement malade. Six mois plus tôt, il apprenait que «[son] heure avait sonné». L’artiste avait été opéré aux intestins. Puis, son médecin lui avait fait passer des tests et un scanneur, lesquels ont laissé conclure que Pascal Rollin était atteint d’un cancer du poumon de stade 4, incurable.

Or, l’homme semblait en paix de savoir que la fin approchait pour lui.

«J’irai très bientôt dans une maison de soins palliatifs. Je suis arrivé à cette étape. Même si cela signifie le début de la fin, je sais que j’y serai bien. Je suis en paix avec cette idée. J’ai hâte d’être au paradis. Je vous y garderai une place», avait confié le grand homme au journaliste Érick Rémy.