Le mensonge afghan

Alors que nous constatons chaque jour l’ampleur de la catastrophe et que l’administration Biden se retrouve, avec raison, aux prises avec un tir nourri de critiques, je ne peux m’empêcher de penser à une autre victime collatérale du plus long conflit de l’histoire des États-Unis: la démocratie.

Comme vous tous, je pense à la population afghane qui pâtit et pâtira encore du retour en force des talibans. D’autres que moi ayant déjà couvert et bien expliqué l’ampleur de la catastrophe humaine, mon attention s’est donc portée vers un sujet qui me préoccupe de plus en plus, celui du maintien de la démocratie et de la foi dans ses institutions.

Déjà, le retrait américain nous rappelle à quel point il est difficile, voire illusoire, d’implanter et de développer ailleurs un régime et des valeurs qui entrent en contradiction avec des traditions et des pratiques séculaires.

Si implanter la démocratie n’a jamais été l’objectif premier des États-Unis pendant ce conflit, on l’a pourtant fait miroiter pendant toute la durée de l’intervention. Non seulement abandonne-t-on le peuple afghan après avoir entretenu un mirage, mais quel exemple laisse-t-on au reste de la planète?

Biden et ses prédécesseurs seront encore longtemps hantés par les images des exécutions sommaires d’anciens alliés et de collaborateurs, tout comme il sera insoutenable d’assister une fois de plus à la soumission des femmes et des fillettes qu’on privera d’éducation et des droits les plus élémentaires.

Qui retiendra qu’on est entré en Afghanistan pour assurer le recul des terroristes et étoffer la qualité des renseignements sur le terrain? Devant les atrocités, on se rappellera plutôt une sortie de crise totalement ratée et la perte de confiance envers un pays qui n’aura pas su tenir ses promesses.

On inflige ainsi un œil au beurre noir à la démocratie, régime politique déjà mis à mal ailleurs sur la planète. Et je n’ai même pas mentionné les ramifications de cet échec au sein de la population américaine.

Vous vous souvenez du début de la crise de confiance des Américains envers leurs présidents et leur système politique? On ne se trompe sûrement pas beaucoup si on pointe vers les administrations Kennedy, Johnson et Nixon (pour le Watergate).

Pourquoi? Je vous répondrai ceci: les Pentangon Papers (les dossiers du Pentagone). Vous vous rappelez le fameux dossier préparé à la demande de Robert McNamara, secrétaire à la Défense sous Kennedy et Johnson? Il aura fallu des fuites et une lutte judiciaire impliquant le New York Times et le Washington Post pour que nous apprenions que les différentes administrations avaient menti à la population pour poursuivre la guerre du Vietnam.

Je n’ai pu m’empêcher de penser à ce dossier en observant la rapidité avec laquelle les talibans reprenaient les villes les unes après les autres. J’y ai repensé parce qu’une fois de plus, dirigeants et militaires ont menti à la population.

Si vous avez encore le moral et cherchez à comprendre, je vous invite à lire ou à relire The Afghanistan Papers. De George W. Bush à Joe Biden, en passant par Obama et Trump, aucune administration n’en ressort indemne. Je pourrais pointer vers une longue liste d’indicateurs troublants d’une situation difficile sur le terrain, mais je ferai plutôt ce résumé: une fois de plus, on a induit en erreur et détourné les faits.

Nous en avons pour de longues années à analyser ce conflit, à en faire ressortir quelques réussites bien réelles, mais également les erreurs et les échecs. On a laissé le Pakistan tranquille, alors qu’il agissait comme catalyseur, on a sous-estimé les appuis des talibans et on a rapidement constaté que les militaires afghans, formés et équipés à grands frais, ne démontraient que peu de détermination sans la supervision et l'appui des Américains.

C’est probablement ce dernier point qui ressort le plus cruellement depuis quelques jours, c'est-à-dire que les généraux américains connaissaient la réalité des militaires afghans, livrés à eux-mêmes; ils ne faisaient pas le poids et n’ont eu d’autre choix que de laisser le champ libre aux talibans.

La politique étrangère, la diplomatie et la gestion des conflits sont complexes. Le brouillard se dissipera peu à peu, et nous y verrons éventuellement un peu plus clair, mais une chose est certaine, il ne faudra pas oublier les nombreux mensonges, le manque de transparence ou les demi-vérités.

Il est parfois très difficile de tout dire à la population lorsque les enjeux sont aussi complexes, mais lui mentir est inacceptable. Qu’on ne se demande pas ensuite pourquoi les gens sont si cyniques et pourquoi le niveau de confiance est au plus bas. C’est de cette manière qu’on fait naître des Trump, des complotistes et qu’on encourage une extrême droite prête à larguer la démocratie au profit d’un régime autoritaire.