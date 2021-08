Le monde doit s'unir pour combattre « la menace terroriste » en Afghanistan (chef de l'ONU)

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a appelé lundi la communauté internationale à s'unir pour « supprimer la menace terroriste » en Afghanistan, après le retour au pouvoir des talibans dans le pays.

« La communauté internationale doit s'unir pour s'assurer que l'Afghanistan ne soit jamais à nouveau utilisé comme une plateforme ou un refuge pour des organisations terroristes », a déclaré M. Guterres, lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité.

Le secrétaire général de l'ONU a également appelé « le Conseil de sécurité et la communauté internationale dans son ensemble à faire front, à travailler ensemble et à agir ensemble, et à utiliser tous les outils à leur disposition pour supprimer la menace terroriste mondiale en Afghanistan et pour garantir que les droits humains fondamentaux soient respectés ».

Antonio Guterres a aussi appelé « les talibans et toutes les parties à respecter et à protéger le droit humanitaire international et les droits et libertés de toutes les personnes », se disant « particulièrement inquiet à cause de récits de violations croissantes des droits humains à l'encontre des femmes et des jeunes filles afghanes ».

« Nous recevons des informations effrayantes faisant état de violations graves des droits humains dans tout le pays », a ajouté le secrétaire général depuis le siège de l'ONU à New York.

« Les prochains jours seront cruciaux », a-t-il ajouté. « Le monde nous regarde. Nous ne devons ni ne pouvons abandonner la population en Afghanistan », a-t-il déclaré, alors que des milliers de personnes tentaient désespérément de fuir le pays à l'aéroport de Kaboul.