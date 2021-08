Le Québec accueillera des réfugiés afghans, dit Legault

Le Québec va accueillir sa part de réfugiés afghans qui veulent fuir les talibans, a indiqué le premier ministre François Legault.

• À lire aussi: [EN IMAGES] Confusion et désarroi à l'aéroport de Kaboul, où des milliers d'Afghans essaient de fuir

• À lire aussi: «Les talibans ont gagné», reconnaît le président en fuite

• À lire aussi: Désespoir parmi la communauté au Québec

« Oui, pour répondre à M. Trudeau, on va faire notre part pour prendre une partie des réfugiés qui veulent quitter le pays. Je pense entre autres aux Afghanes qui se trouvent dans une situation très difficile », a dit M. Legault lundi.

« J’ai vu ce qui se passe en Afghanistan. Quand on pense à l’égalité entre les femmes et les hommes, c’est un peu décourageant de voir l’arrivée des talibans, qui remettent en question la place des femmes dans notre société », a-t-il ajouté.

Le Canada veut accueillir plus de 20 000 réfugiés afghans, dont nombre d’entre eux sont en danger en raison de la prise du pouvoir par les talibans. Lundi, Justin Trudeau a indiqué qu'« au moins » 807 Afghans ont été évacués dans le cadre du programme spécial d'immigration jusqu'ici.

« Notre effort se concentrera sur les gens particulièrement vulnérables, incluant les femmes leaders, les défenseurs des droits humains, les journalistes, les membres des minorités religieuses persécutées, les personnes LGBTI, ainsi que les membres de familles des interprètes déjà réinstallés au pays », disait vendredi Marco Mendecino, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.

Reste toutefois à savoir si ceux-ci pourront quitter le pays. Global News rapportait hier que des interprètes afghans et leurs familles étaient coincés à proximité de l’aéroport de Kabul, sans argent et nourriture, et ne savent pas s’ils auront un vol pour venir au Canada.

M. Legault a d’ailleurs l’intention de faire ses demandes en immigrations aux chefs des partis fédéraux dans les prochaines semaines. « On a des attentes importantes », a-t-il dit.

- Avec des informations de Raphaël Pirro.