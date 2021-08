Leçons de la défaite en Afghanistan

Quels beaux résultats en Afghanistan ! Vous souvenez-vous du temps où Justin Trudeau nous bassinait les oreilles avec sa politique féministe d’aide aux femmes afghanes ? Tous ces efforts sont maintenant réduits à néant.

Pourquoi cette débâcle ? En simplifiant, parce que l’Afghanistan est un pays tribal, corrompu et islamiste. Parce que divers pays de la région avaient intérêt à ce que les États-Unis quittent l’Afghanistan, entre autres l’Iran et la Russie, et qu’ils y travaillaient en sous-main.

En dépit du déni des responsables américains, la défaite américaine en Afghanistan rappelle celle du Vietnam.

Les talibans ont utilisé les mêmes méthodes que celles des communistes vietnamiens, avec les mêmes succès. Ils ont mené une guerre politique qui leur a assuré le soutien d’une partie importante de la population.

Quelles leçons tireront donc les dirigeants des démocraties de cette défaite ? Aucune.

Jamais ces dirigeants ne reconnaîtront l’incompétence de leurs armées à mener des combats politiques en territoires ennemis, en particulier contre les idéologies religieuses.

Exemple ridicule

L’exemple le plus ridicule de cet aveuglement vient de Justin Trudeau. Il déclare mener une politique féministe et, en même temps, il protège les croyances discriminatoires de l’islam.

Justin Trudeau n’a-t-il pas convoqué cet été un grand sommet sur l’islamophobie ? Comme si l’islam ne portait aucun projet politique. Comme si la plupart des pays islamiques n’étaient pas opposés à la démocratie. Comme si les femmes d’Iran, d’Arabie saoudite ou maintenant d’Afghanistan étaient heureuses de leur sort.

Pour couronner le tout, le gouvernement Trudeau menace les Canadiens d’une loi sur les propos haineux. Une loi qui risque de criminaliser les critiques contre l’islam ou d’autres religions.

Terreur

Justin Trudeau ne comprend pas que les talibans, comme les autres fondamentalistes religieux, gouvernent par la terreur. La terreur risible de l’enfer, mais aussi la terreur très réelle d’être exécuté, pour quiconque ose s’opposer aux dictats religieux.

Or, une loi sur les propos haineux aiderait les religieux de tout acabit à faire taire ceux qui critiquent les religions.

La cuisante défaite en Afghanistan est une défaite de la science contre l’obscurantisme, de la démocratie contre le totalitarisme et des femmes contre les hommes.

Que Justin Trudeau le veuille ou non, les démocraties sont minoritaires dans le monde. De nombreux ennemis se liguent contre elles, la Chine à leur tête.

Le temps n’est plus à pactiser avec diverses formes de fondamentalisme religieux au nom de la liberté de religion et de l’ouverture.

Si la liberté de religion existe, c’est d’abord parce qu’elle est protégée par la démocratie. Quand des fondamentalistes comme les talibans s’en prennent directement ou indirectement à la démocratie, ils menacent toutes les libertés, y compris la liberté religieuse.

Une des leçons de la défaite afghane est que le fondamentalisme religieux doit être combattu vigoureusement sous toutes ses formes. On ne peut pas compter sur Trudeau pour le faire.