Les jeunes ont raison de craindre pour leur avenir

J’ai lu ce matin le texte de cette mère qui vous disait que sa fille l’inquiétait en fonction des propos qu’elle tenait. Des propos, disait-elle, totalement inspirés de ce qui s’écrivait dans les journaux et dont elle disait qu’ils lui avaient certainement brûlé le cerveau.

Votre fille n’a pas besoin de lire les journaux pour constater ces horreurs. Mettez-vous à la place des jeunes générations. Juste à regarder l’état de l’environnement, les inégalités sociales, la folie des prix dans l’immobilier et un paquet d’autres affaires, il y a de quoi virer fou et perdre confiance en nos dirigeants. Soyons réalistes. Il est temps de se réveiller, d’être réaliste, et de former un gouvernement qui représente le peuple.

Martin

En mai 2021, même après 14 mois de crise sanitaire, monsieur Legault récoltait encore 46 % d’adhésion à son parti. Admettons que le peuple lui accorde encore tout son soutien quand son plus proche rival en récolte 21 %.