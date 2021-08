Les Jeux: oui ou non?

Gary Bettman soutient qu’il n’y a pas de date butoir, mais...

Le dossier de la participation des joueurs de la Ligue nationale aux Jeux olympiques de 2022, c’est-à-dire dans à peine six mois, laisse croire qu’on n’a toujours pas résolu les problèmes les plus importants :

Une assurance pour les joueurs quant à la pandémie ;

Défrayer les dépenses de tous les joueurs et leurs familles ;

Offrir un plan de marketing où la ligue pourra profiter pleinement de sa participation aux Jeux.

Et n’allez pas croire que Bettman et sa garde rapprochée feront des compromis au comité organisateur et surtout au Comité international olympique et à la Fédération internationale de hockey sur glace.

Tout d’abord, ils représentent les propriétaires des équipes de la LNH et l’on sait très bien que les patrons de Bettman – ils sont nombreux, dit-on – désapprouvent l’arrêt pendant trois semaines des activités de la ligue afin de permettre à leurs meilleurs effectifs de prendre la direction de l’Asie.

Le mois de février est une période stratégique pour la Ligue nationale. Le football américain a terminé ses activités, le baseball majeur amorcera son calendrier en avril.

Bref, le hockey et la NBA partagent l’actualité sportive. Voilà pourquoi les propriétaires soutiennent que le hockey repousse une occasion unique de mieux faire connaître son sport, de gagner des amateurs, en exploitant le marché dans lequel il évolue plutôt que de suspendre ses activités en faveur du tournoi olympique.

Sur le plan financier, ils questionnent : qu’avons-nous gagné ou encore qu’avons-nous à gagner dans les Jeux olympiques ? Faire la démonstration que le hockey de la Ligue nationale est le meilleur sur la planète ? Tout le monde le sait.

Envisage-t-on un élargissement des cadres en Asie ? Non.

Louper une occasion

La Ligue nationale a loupé depuis plusieurs années des occasions d’agrandir son entreprise en créant une division européenne, et pendant tout ce temps, le football de la NFL et la NBA poursuivent leurs efforts pour attaquer un marché très lucratif.

On comprend que le tournoi olympique est un incontournable dans la carrière d’un patineur. Les amateurs apprécient également la compétition des Jeux.

Sauf que les propriétaires se disent – quand les activités reprendront au retour des patineurs – : parlera-t-on pendant encore plusieurs mois des Jeux ou s’intéressera-t-on plutôt à la course aux séries ?

Doit-on, disent-ils, arrêter le calendrier pour trois semaines ? Quelles sont vraiment les retombées pour nous ?

Une question que soulèvent constamment les propriétaires quand le dossier des Jeux olympiques apparaît sur la table des discussions.

Ils prennent tous les risques sans aucun retour sur investissement.

On se souvient encore des propos de David Stern, alors qu’il dirigeait les activités de la NBA.

Il avait été bien clair. Jamais son circuit ne suspendrait son calendrier pour les Jeux olympiques. Si vous voulez inscrire le basketball dans le cadre des Jeux d’été, la NBA n’y voit aucune objection.

Or, on ne présentera pas du hockey dans le cadre des Jeux d’été alors que, dans les faits, le tournoi olympique est l’un des événements majeurs des Jeux d’hiver.

Discussions intenses

Pour l’instant, le dossier fait l’objet de nombreuses discussions. Bettman et l’Association des joueurs connaissent les enjeux. On ne se contera pas d’histoires. Si les négociations avec le CIO et la FIHG n’aboutissent pas à une entente, les propriétaires se garderont bien de manifester publiquement, mais derrière des portes fermées à double tour, ils afficheront un large sourire.

Quant aux joueurs, le but ultime est de se rendre en Asie.

Mais, ils sont conscients que le dossier n’offre rien de bien rassurant présentement.

Bon départ pour les Alouettes

On pense n’avoir négligé aucun détail, surtout en période de pandémie. On croit que le produit répondra aux attentes et que la saison se déroulera avec des résultats fort satisfaisants. Mario Cecchini et Danny Maciocia attendaient ce premier match avec impatience et aussi avec une certaine appréhension.

Tout à coup...

Mais, samedi soir, à Edmonton, ils ont eu l’occasion de savourer une victoire reflétant tous les efforts déployés au cours des 18 derniers mois. La pandémie a fait des ravages, mais les deux hommes, embauchés pour relancer la concession des Alouettes, ont persévéré.

Les Alouettes ont été impressionnants.

On ne savait vraiment pas à quoi s’attendre.

Du moins, chez les partisans de l’équipe. Avant même ce premier match, on connaissait à peine cette formation.

On savait que Maciocia avait respecté le marché dans lequel les Alouettes évoluent en mettant beaucoup l’accent sur le produit local.

On savait également que le président Cecchini était un homme de défis.

Les premiers résultats ont de quoi rassurer les amateurs.

C’est vrai, un match ne fait pas une saison. Les Alouettes affrontaient une équipe qui connaît un début de saison inquiétant. Edmonton n’appartient pas à la catégorie des meilleures formations de la Ligue canadienne de football.

Mais cela ne devrait pas faire ombrage à la victoire de samedi.