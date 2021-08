L'infirmière qui a insulté Joyce Echaquan devant le conseil de discipline

L'infirmière qui a insulté Joyce Echaquan plaide coupable à deux plaintes; une pour violence verbale contre une cliente, et une pour avoir fait preuve de négligence dans les soins et traitements prodigués à une cliente, devant le Conseil de discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

• À lire aussi - Affaire Joyce Echaquan: une mort évitable, selon le Dr Vadeboncoeur

• À lire aussi - Un Attikamek au sein de la direction du CISSS de Lanaudière

• À lire aussi - La coroner assure à la famille que son rapport «ne sera pas complaisant»

Le 28 septembre 2020, peu de temps avant le décès de Joyce Echaquan dans des circonstances troubles, cette dernière avait filmé la scène et l’avait diffusée en direct sur sa page Facebook. La vidéo contient des propos et des termes peu élogieux par l’infirmière en question.

Elle a d'ailleurs été visionnée lundi matin durant l’audience du Conseil de discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Durant son témoignage, l'infirmière a fondu en larmes plusieurs fois. Selon elle, l'événement aurait eu lieu en raison du stress et des mauvaises conditions de travail liées à la pandémie de COVID-19.

La femme se qualifie comme une personne toujours de bonne humeur, positive et qui adore soigner les gens. Selon ses dires, ce serait la première fois en 33 ans d’expérience qu’elle se serait fâchée contre une cliente.

Au moment d'écrire ces lignes, l’infirmière est toujours membre de l’Ordre.