Québec financera des maisons à 350 000 $ dans le nord

François Legault part en guerre contre le navettage au nord du Québec et propose de construire des maisons à 350 000 $ pour les travailleurs qui acceptent de s’établir dans les villes de Chibougamau, Lebel-sur-Quévillon, Chapais et Matagami.

«On a un problème, il faut l’appeler comme ça. Le fameux navettage, le fameux fly-in fly out. Ce n’est pas idéal pour une société. On ne bâtit pas une société forte avec des gens qui entrent et qui sortent. On doit souhaiter que les gens viennent s’établir ici», a lancé le premier ministre lundi en point de presse.

Le gouvernement caquiste met le paquet: 100 M$ pour construire un peu plus de 300 logements, dont 87 M$ pour ériger 250 maisons, une moyenne de 350 000 $ par demeure. C’est le quart du budget de 400 M$ prévu pour bâtir des logements abordables dans l’ensemble de la province au cours des 6 prochaines années.

Les travailleurs pourront en premier lieu louer la maison à l’État, et s’ils le désirent, l’acheter ensuite au coût de construction, a précisé M. Legault. La logique derrière cet interventionnisme: des gens sont près à déménager, mais il n’y a pas de logements de disponible. «Ils hésitent à se faire construire, car si dans cinq ans, il n’y a plus de job, la maison risque de perdre de la valeur», a-t-il expliqué. Son gouvernement est toutefois convaincu que la manne économique est là pour de bon, et est donc prêt à prendre ce risque.

Les blocs Legault

En plus de ces maisons, le gouvernement va financer des immeubles à logement modulaires, notamment à Chibougamau. L’entreprise Chantiers Chibougamau, spécialisée dans les constructions en bois d’ingénierie, est sur les rangs. M. Legault souhaite qu’on commence à les installer «pour l’automne 2022».

M. Legault mise sur ces logements pour freiner la pénurie de main-d’œuvre qui frappe la région. Et il fait la différence entre le manque d’employés dans les secteurs qui payent moins bien, comme les restaurants et le commerce au détail, et la difficulté des minières à trouver des travailleurs malgré des salaires «100 000 $ par année».

«Il va falloir que les gens du Sud soient au courant. Il y a des jobs à 100 000 $ par année, dans le secteur minier, la majorité des jobs ne sont pas sous la terre, avec les robots aujourd’hui, la majorité des jobs ce sont de belles jobs à l’extérieur de la terre, et bien payées», a-t-il dit.

Il s’attend à une « très forte croissance » du secteur minier dans les prochains mois, avec des prises de participation de l’État dans de nouveaux projets.