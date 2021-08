SNC-Lavalin complète la cession de ses activités dans le pétrole et le gaz

La firme d’ingénierie montréalaise SNC-Lavalin a tourné une page de son histoire en fin de semaine en complétant la vente de ses activités dans le créneau du pétrole et du gaz.

Elle a annoncé lundi que son entente avec Kentech Corporate Holdings Limited annoncée le 9 février dernier pour la cession de ces activités a pu être réalisée en entier, dimanche, après réception de l'approbation réglementaire de l'Arabie saoudite pour leur partie saoudienne.

La vente à Kentech d’une part importante des activités de SNC-Lavalin dans le pétrole et le gaz avait déjà été effectuée le mois dernier, en attendant l’approbation de l’Arabie saoudite pour le reste, soit environ le quart, en termes de revenus.

Le montant de la transaction n’a pas été précisé.

«La clôture de la vente de toutes les activités de pétrole et de gaz du secteur Ressources nous permet de concentrer nos efforts continus sur l'exécution de notre orientation stratégique annoncée il y a plus de deux ans, a déclaré, lundi, Ian L. Edwards, président et chef de la direction de Groupe SNC-Lavalin. Notre entreprise est maintenant réalignée sur la croissance de nos services d'ingénierie de base à potentiel élevé, qui comprennent les segments Ingénierie, conception et gestion de projets, Énergie nucléaire et Services d'infrastructures.»

En février, en annonçant la cession de ses activités dans le pétrole et le gaz, qui relevaient de son secteur Ressources, SNC-Lavalin avait indiqué que «les activités résiduelles du secteur Ressources seront composées principalement de projets de services dans le secteur Mines et métallurgie».

Kentech est une entreprise fondée en Irlande en 1919. Elle a son centre d’affaires à Dubaï, aux Émirats arabes unis.