Un homme de 27 ans poignardé dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Un homme de 27 ans a été poignardé dans la nuit de dimanche à lundi dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal.

Vers 2h30, les policiers ont été interpellés pour porter secours à l’individu blessé par un objet tranchant entre les rues Chambly et Nicolet.

Initialement dans un état critique, il a été transporté en centre hospitalier où il est désormais hors de danger.

Selon les premières informations de la police, l'homme aurait été attaqué par un groupe d'individus.

Un périmètre de sécurité a été érigé à l’endroit de l’agression et des enquêteurs tentent d’élucider les causes et circonstances exactes de l’événement.

