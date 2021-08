Une chaude lutte dans Chicoutimi-Le Fjord s'annonce

La lutte dans la circonscription Chicoutimi-Le Fjord, au Saguenay-Lac-Jean pourrait se corser en vue du prochain scrutin fédéral du 20 septembre.

La dernière fois, aux élections de 2019, le Parti conservateur du Canada l’avait emporté avec 36,7% des voix, talonné de près par le Bloc québécois qui en comptait 35,2%.

Le député conservateur Richard Martel, qui se représente, croit en ses chances. «M. Trudeau a pesé sur le bouton puis on tombe en élections. Alors bien sûr qu'on a beaucoup d'énergie parce qu'on s’y attendait, mais ne savait juste pas quand», a-t-il affirmé.

Le candidat voudrait mieux adapter les installations du Port de Saguenay et accélérer les délais de traitement lorsqu'un projet est soumis, tandis que les projets de développement économique dans le Fjord et pour la rivière Saguenay devraient suivre leur cours.

La candidate Julie Bouchard qui représente le Bloc québécois s’est elle aussi montrée confiante et croit que son expérience en tant que présidente du Syndicat des professionnelles en soins du Saguenay-Lac-Saint-Jean, affilié à la Fédération interprofessionnelle en santé du Québec (FIQ), l’aidera à porter des dossiers plus haut. «Si je n'avais pas été confiante que Chicoutimi-Le Fjord soit [aux couleurs du] Bloc québécois, je ne me serais pas présentée en politique», a-t-elle indiqué lundi.

Les enjeux qui lui tiennent à cœur sont principalement en lien avec le domaine de la santé.

Jimmy Voyer se représentera pour une deuxième fois sous la bannière du Parti populaire du Canada.

N'ayant pas affiché de pancarte électorale, il mise plutôt sur les rencontres en personne avec les citoyens. «On veut traiter tous les Canadiens de la même façon. Pour la région, il n'y aura rien de spécial pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il va y avoir des impôts et des taxes plus basses pour tout le monde. Les gens avec des sous supplémentaires dans les poches pourront décider de ce qui est le meilleur pour eux», a mentionné M. Voyer.

Le Parti libéral devrait, quant à lui, confirmer la candidature de Jean Duplain, un analyste d'affaires qui se lance en politique pour une première fois. Il a été approché par le parti il y a un mois, mais il a pris sa décision lorsque le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a sorti son sixième rapport. L'environnement est au cœur de ses convictions.