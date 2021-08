CATALFAMO Anna "Annette"

(née MARCHITIELLO)



Née le 14 avril 1924 à Joliette, Québec.À Montréal, le 7 août, 2021, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Anna Catalfamo, au Centre d'hébergement de la Maison-Saint-Joseph.Épouse de feu John Catalfamo, elle laisse dans le deuil ses fils Robert (feu Louise), Gerald (Luis) et Mark (Antoinette), ses petits-enfants Stephanya, Peterh, Michael et Julia ainsi que plusieurs neveux et nièces.Prédécédée par son frère Michael (Mary) et ses soeurs Antonia (Denis) et Arcangela (Renaldo).Les visites auront lieu au :MONTRÉAL, QC, H3V 1E7le vendredi 20 août de 10h à 12h30. Une cérémonie funéraire aura lieu en la chapelle du complexe à 13h, suivie de l'inhumation au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, 4601, ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal, Qc, H3V 1E7.Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation de l'Hôpital Santa Cabrini.