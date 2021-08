LACROIX VÉRONNEAU

Jeannine



Entourée de ses fils et de sa famille, Jeannine Véronneau, épouse de feu Fernand Lacroix, s'est éteinte tout doucement le 12 août 2021. Elle aurait eu 93 ans le 1er septembre.Elle laisse dans le deuil ses fils Yves (Lucie Gauthier) et Pierre (Nathalie Hénault), ses 4 petits-enfants qu'elle a tant aimés François, Stéphanie, Amélie et Annick, ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.Ses enfants tiennent à remercier Monsieur Bruno Paquin et son équipe pour la belle qualité de vie et les excellents soins qui ont été offerts à Jeannine durant ses cinq dernières années de vie à Saint-Donat de Montcalm.La famille recevra les condoléances le vendredi 20 août à compter de 10h suivi de la cérémonie religieuse à 12h en la chapelle de la2125 RUE NOTRE-DAME, LACHINE514-639-1511 / www.jjcardinal.ca