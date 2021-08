DUCHARME, Robert



Le 11 août 2021, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Robert Ducharme.Il laisse dans le deuil sa soeur Mariette (feu Humberto), ses frères Normand et Christian (Manon), ses nièces, Isabel (Boubakar) et Éva-Fe, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le lundi 6 septembre 2021 à 14h au Gesù, 1202, rue Bleury, Montréal H3B 3J3. La famille recevra les condoléances sur le parvis dès 13h30.Le nombre de places disponibles étant limité, veuillez réserver au (450) 464-2746.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de la Maison St-Raphaël à Outremont ou à la Fondation du GRIS Montréal seraient appréciés.