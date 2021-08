Afghanistan: des ministres libéraux appelés à suspendre leur campagne

Les conservateurs demandent à trois ministres libéraux de suspendre leur campagne afin de «répondre adéquatement à la crise qui ne cesse d’évoluer en Afghanistan».

• À lire aussi: Afghanistan: le Canada ne reconnaîtra pas un gouvernement des talibans

• À lire aussi: À Kaboul, la vie reprend lentement, mais «la peur est là»

Les ministres visés sont ceux qui s’occupent de près de la crise qui a cours actuellement, soit Marc Garneau, des Affaires étrangères, Harjit Sajjan, à la Défense, ainsi que Marco Mendecino, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.

«Ces ministres sont responsables, au sein du gouvernement du Canada, des ministères essentiels à la réalisation de notre promesse de protéger et de ramener les interprètes, les entrepreneurs et les réfugiés afghans», ont déclaré les députés conservateurs Alex Ruff et Michael Chong.

Ce dernier est le porte-parole de l’opposition officielle en matière d’Affaires étrangères.

Justin Trudeau a assuré plusieurs fois dans les derniers jours que le gouvernement et les ministères impliqués dans le dossier afghan fonctionnaient à plein régime pour résoudre la crise et rapatrier les Afghans en danger.

«Ces Afghans ont risqué leur vie pour aider les soldats et les diplomates canadiens et, maintenant, ils ont besoin de nous. Ces ministres doivent immédiatement suspendre leur campagne, retourner à Ottawa et sauver la vie de ceux qui nous ont aidés en ces temps difficiles», ont déclaré MM. Chong et Ruff.