Louboutin, Hervé



À St-Lambert, le 22 juillet 2021, notre patriarche Monsieur Hervé Louboutin, époux de feu Yvonne Trinquier, s'est éteint. À l'heure où les travailleurs partent pour les champs, cet homme grand amoureux de la nature a fermé ses grands yeux bleus et est parti.Tous les gens s'en rappelleront comme une personne drôle et cultivée, un bon vivant avec un grand coeur. Sa connaissance des lois de la nature de même que celle des plantes en auront surpris plus d'un. Ses proches auront aussi souvenir de sa cuisine, de ses gâteaux et tartes qui ont si longtemps fait leur bonheur et des crêpes bretonnes dont il a perpétué la tradition pour le plus grand plaisir de tous.Après avoir enseigné de nombreuses années, sa retraite fut en grande partie consacrée à l'apiculture, le jardinage, l'identification et l'utilisation de simples plantes qu'il ramassait au cours de ses promenades. Il était grand observateur et ami des oiseaux, particulièrement des mésanges de Pigeon Hill qui venaient lui tenir compagnie lors de ses dîners solitaires.Si au ciel il y a des ruches et un jardin, c'est là que vous le trouverez!Il laisse dans le deuil, et avec un vide immense dans le coeur, ses 7 enfants: Hervé-René, Corinne (Richard) Loïc (Martine), Christophe, Ronan, Sigrid (Sylvain) et Natacha (Bob), 13 petits-enfants: Stéphane Guerbette (Anne-Marie), Kristelle, Caroline, Mathieu, Didier, Christophe Junior, David, Valérie, Claudine, Véronique, Myriam, Audrey-Louise et Cédricq, et 9 arrière-petits-enfants: Anaïs, Maëllie, Féliks, Morgane, Alizée, Milan, Vasco, May-Lee et Malik. Ainsi que sa soeur, Alice Louboutin (feu Pierre Le Coz) ses neveux André (Chantal), François (Colette), sa nièce Isabelle (Philippe) et leurs enfants. En France, tous se rappellent de ses passages toujours remplis d'escapades plaisantes, culturelles et instructives, en Bretagne la famille Le Coz et dans le sud de la France les familles Besancenot en garderont des souvenirs impérissables. De nombreux amis et connaissances sont également affectés par son départ.Vers la mi-septembre un rassemblement sera fait à Pigeon Hill, un terrain de campagne qu'il affectionnait particulièrement.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Saint-Lambert sur le Golf pour le support apporté dans les dernières années et spécialement au cours des derniers jours.Pour les personnes ne pouvant être présentes lors des différentes célébrations et voulant lui rendre hommage, ayez une pensée pour lui, plantez un arbre ou une vivace cela lui fera plaisir.Des heures ont été réservées pour se regrouper et échanger autour de ses cendres, on pourra lui dire "Kenavo".505, BOUL. CURÉ POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5le vendredi 20 août de 18 à 21 h et samedi 21 août de 10 à 13 h.