Comment faire valoir mon point de vue?

Dans mon cercle d’amies, il y a eu certaines dissensions durant la pandémie. Après quelques mois de rencontres ZOOM ou Skype, certaines ont cessé de retenir leurs émotions et il y a eu des prises de bec mémorables. Certaines ont même quitté le groupe. Je fais partie des derniers Mohicans qui tiennent encore le fort. Probablement parce que je suis seule dans la vie, et que si je perdais mon groupe, je perdrais beaucoup.

J’aurais besoin de votre avis concernant une de mes amies qui refuse obstinément de se faire vacciner. Elle le fait d’ailleurs avec une telle obstination entêtée que c’est un sujet qu’on évite désormais dans nos rencontres. Le problème, c’est que je trouve qu’elle nous méprise en agissant ainsi. Je poursuis avec mon groupe, mais chaque fois que cette personne exprime une opinion, j’aurais envie de lui lancer en pleine face que nous, on l’endure bien, elle, non vaccinée ! Mais comme j’ai peur de la suite, alors je me tais. Est-ce correct selon vous ?

Une qui croit aux vaccins

Que l’idée de soulever la discussion sur le thème du vaccin vous titille chaque fois que cette personne prend la parole sur un autre sujet est signe que ça vous obsède. Il est clair que si vous l’emmenez sur ce terrain elle risque de se défendre bec et ongles pour prouver son point de vue. Mais comme vous êtes convaincue du contraire et que son obstination à refuser le vaccin est en train de nuire à votre équilibre à vous, qu’avez-vous à perdre en lui disant le fond de votre pensée ?