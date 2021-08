De plus en plus de cas de COVID-19 en Estrie

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 est en nette progression en Estrie, tandis que le variant Delta se répand dans la population.

De 14 nouveaux cas hebdomadaires à la mi-juillet, la région en a recensé 35 à la fin juillet, 120 pour la première semaine d'août et 154 au cours de la dernière semaine.

Le dernier bilan fait grimper le nombre de cas actifs dans la région à 177.

Plus de la moitié de ces cas sont recensés dans les régions socio-sanitaires de la Haute-Yamaska (61) et de Sherbrooke (89).

On ne rapporte aucun décès, mais six personnes infectées sont hospitalisées, dont une aux soins intensifs.

Par ailleurs, la vaccination obligatoire du personnel de la santé, annoncé mardi après-midi par le gouvernement de François Legault, semblait bien accueillie parmi les employés du CIUSSS de l'Estrie-CHUS que TVA Nouvelles a eu l’occasion de rencontrer.

L'Estrie est loin de faire mauvaise figure à ce chapitre, puisque 90 % des travailleurs de la santé de la région ont reçu au moins une dose et 82 % sont pleinement vaccinés, selon les statistiques de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Il s’agit d’un taux plus élevé que pour la population générale de 12 ans et plus en Estrie, où la couverture vaccinale n'atteint que 72 % des gens éligibles pleinement vaccinés.