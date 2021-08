Déjà des électeurs près à voter

Année pandémique oblige, il est d’ores et déjà possible de voter aux élections fédérales par la poste ou en se rendant directement chez le directeur de scrutin de sa circonscription, et des électeurs ne s’en privent pas.

Le directeur de scrutin de Trois-Rivières a indiqué qu'il a déjà reçu des demandes d'électeurs dont le choix est fait et qui souhaitent voter.

En raison de la pandémie, Élections Canada encourage fortement le recours au vote postal dont l'accès a été étendu à l'ensemble des électeurs. Pour ce faire, les électeurs peuvent demander qu’on leur envoie un formulaire de vote. Ils peuvent ensuite le retourner par la poste ou aller le déposer en main propre dans la boîte à cet effet devant chaque lieu de votation le 20 septembre.

«Ce n'est pas parce que, par exemple, on serait dans une condition sanitaire meilleure à Trois-Rivières qu'on doit dire aux gens de ne pas voter par la poste. Je pense que c'est un excellent moyen de voter qui permet aux gens d'éviter d'attendre en file», a plaidé le directeur de scrutin dans Trois-Rivières, Robert Ricard.

Pour s'assurer qu'un électeur n'ait pas voté deux fois, le dépouillement du vote postal sera effectué dans les jours suivants le 20 septembre, ce qui pourra retarder la proclamation officielle des résultats et l'élection de candidats.

Cette élection en période de pandémie rend le travail d'organisation plus complexe. Ainsi, pour diviser l'achalandage, dans Trois-Rivières, il faudra trouver 35 lieux de votation au lieu de 25. L'exercice ne s'annonce pas facile puisqu'il y a peu de locaux appropriés sur le marché.

Il faudra aussi recruter dans le comté 900 travailleurs d'élection dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre.

Le directeur de scrutin convient qu'il s'agit d'un enjeu non négligeable.