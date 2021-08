Des Sherbrookois inquiets pour leurs familles en Afghanistan

La communauté afghane du Québec suit avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe à Kaboul, capitale de l’Afghanistan, et tente par tous les moyens de venir en aide à leurs proches restés au pays depuis la reprise du pouvoir par les talibans, dimanche.

Sahar Asefiune, une citoyenne canadienne d’origine afghane et établie à Sherbrooke en Estrie, s'inquiète énormément pour sa famille qui est prise en Afghanistan. «Ils sont cachés et je ne peux pas dire pourquoi parce que ça pourrait être un danger pour leurs vies. Je suis inquiète pour ma grand-mère, comment va-t-elle faire pour aller dans l’avion dans cette situation ? Les avions n’ont même pas de siège, tout le monde est assis par terre [...] Chaque fois [que les membres de ma famille] m’en parle, ils pleurent et j’essaie de les rassurer, mais mon désespoir sur mon visage, ils le remarquent», a témoigné Mme Asefi.

La jeune femme fait des pieds et des mains pour tenter d'aider sa famille, mais le désespoir s'empare souvent d'elle. Elle n’est pas la seule. La communauté afghane de Sherbrooke est grande et compte pas moins de 526 familles qui attendent des réponses à toutes leurs questions.

Le directeur de l’Association éducative transculturelle, Shah Ismatullah Habibi, est bredouille pour le moment. Le gouvernement du Canada n’a pas encore émis de directive claire à savoir comment les réfugiés afghans pourront entrer au pays.

M. Habibi reçoit des appels incessants de l’Afghanistan. Plusieurs personnes veulent de l’aide pour quitter le pays et des Québécois veulent aider les Afghans, mais ne savent comment s’y prendre.