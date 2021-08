[EN DIRECT] Vaccination obligatoire en santé et port du masque dans les cégeps et universités

François Legault annule sa tournée régionale pour se concentrer sur la gestion de la quatrième vague. Il annonce la vaccination obligatoire du personnel soignant du réseau de la santé, et rend obligatoire le port du masque en tout temps dans les universités et les cégeps pour la rentrée.

• À lire aussi: Vaccination obligatoire en santé et dans les universités en Ontario

• À lire aussi: Legault annule sa tournée des régions

« Même s’il fait encore chaud, même si c’est l’été, la situation est inquiétante, on doit prendre des mesures », a affirmé le premier ministre mardi en point de presse à l’Assemblée nationale.

Une présentation de l’Institut national de la santé publique faite la veille à M. Legault ainsi qu’au ministre de la Santé Christian Dubé et au directeur national de la Santé publique Horacio Arruda prédit une hausse des cas et des hospitalisations dans les prochaines semaines.

Déjà, le plan de match de la rentrée scolaire est chamboulé et les mesures renforcées. Le port du masque sera obligatoire en tout temps dans tous les cégeps et universités pour la rentrée, ce ne devait pas être le cas. La situation pourrait également changer dans les écoles secondaires d’une région à l’autre en fonction de la situation épidémiologique.

Plus de contacts

« Il faut être prudent, plus prudent que jamais. Et il faut aussi tenir compte du fait que dans deux semaines il va y avoir un retour à l’école, et c’est clair, il va y avoir plus de contacts. Et même si les jeunes sont moins à risque, ils ne sont pas totalement hors risques et ils peuvent être des transmetteurs du virus. On peut s’attendre avec la rentrée que ça augmente le nombre de contacts », a dit M. Legault.

Le gouvernement abat également une autre carte de son jeu et va rendre la vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé présents auprès des patients pendant plus de 15 minutes, cela inclut le personnel qui fait le ménage, tout comme les infirmières et les médecins par exemple.

Une commission parlementaire permettra aux experts de se pencher sur cette proposition, mais également sur un scénario plus large ou la vaccination obligatoire de tous les employés de l’État en contact avec des citoyens, notamment les enseignants. « On aimerait que cette commission soit la semaine prochaine », a dit le premier ministre.

Tournée annulée

L’annulation de la tournée régionale de M. Legault est également confirmée. Depuis son retour de vacances, M. Legault a pris part à un bain de foule au marché public de Sainte-Foy. Il a ensuite fait une tournée au Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans le Nord-du-Québec et en Abitibi. Il devait également visiter plusieurs autres régions du Québec, notamment les Îles-de-la-Madeleine.

Il devra plutôt se contenter d’allers-retours entre Québec et Montréal. Son équipe indique qu’il ne renonce pas à sa tournée pour des motifs sanitaires — M. Legault a reçu ses deux doses de vaccin et il respecte les mesures de prévention —, mais pour avoir un agenda moins chargé et ainsi « se concentrer sur la gestion de la pandémie ».

Le gouvernement Legault est « particulièrement concerné par la rentrée scolaire et la rentrée au travail » : la hausse des cas constatée au mois d’août était plutôt attendue en septembre, ce qui ne laisse présager rien de bon.

Cette annulation, toutefois, ne change pas la décision de M. Legault, de tenir demain, à Québec, un premier Conseil des ministres complet en chair et en os depuis le début de la pandémie. Tous les ministres du gouvernement Legault sont par ailleurs pleinement vaccinés.

À VOIR AUSSI