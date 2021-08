[EN IMAGES] Attaqué par un alligator sauvage, M. Savage sauve héroïquement son chien

Pendant la promenade quotidienne de son chien, Bruce Savage, un Américain, s’est fait attaquer par un alligator sauvage, et s’est transformé en héros pour sauver son animal de compagnie.

«C’est un quartier très tranquille ici. On sait qu’il y a des alligators, et les riverains se prêtent au jeu de devoir les trouver», expliquait-il au micro de CNN.

Mais ce vendredi 13 n’a pas été chanceux pour l’américain, qui a été surpris de voir l’un des reptiles de très près : «Je marchais, et lorsque j’ai regardé vers l’étang, je ne voyais plus que la laisse rétractable de mon chien, mais pas mon chien».

Terrifié, l’homme parvient à attraper son chien et à l’extraire de la gueule de l’alligator, mais s’est blessé en prenant la fuite.

«Mes enfants m’ont demandé si j’avais regardé derrière moi lorsque je m’enfuyais. J’ai répondu «absolument pas», j’ai couru le plus rapidement que je pouvais», raconte-t-il en se remémorant cette expérience traumatisante.

Les autorités ont tenté de retrouver l’animal sauvage, en vain pour l’instant.

Le Département des Ressources Naturelles souligne que le nombre de blessures liées à une attaque d’un alligator a augmenté. Cela s’expliquerait par le fait que la population de Caroline du Sud augmente, et que de plus en plus de logements sont construits proche des habitats naturels des alligators.