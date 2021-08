Équipe Québec profite de la relève déficiente des Jackals

Une poussée de cinq points en fin de septième manche a permis à Équipe Québec de vaincre les Jackals du New Jersey au compte de 8 à 6, mardi à Trois-Rivières.

C’est une bien mauvaise sortie de Jack Weinberger en relève pour les visiteurs qui a ouvert la porte à la formation de Patrick Scalabrini. Il a tout d’abord atteint Louis-Philippe Pelletier, avant de concéder un simple à David Glaude et un double à Jeffry Perra. Il a ainsi donné trois points sans effectuer un seul retrait.

Thomas Spinelli n’a guère fait mieux ensuite en permettant deux points, dont le dernier en vertu d’un mauvais lancer. Parra a finalement été à l’origine de trois points, dont deux avec un circuit en troisième manche.

Le partant pour Équipe Québec, Codie Paiva, avait pourtant ouvert la porte en allouant cinq points, 11 coups sûrs et un but sur balles en cinq manches de travail. Josh Rehwaldt et Justin Wylie ont notamment expédié ses tirs dans les gradins.

La série se poursuivra mercredi, au Stade Quillorama.