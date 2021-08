Essais cliniques positifs pour la troisième dose chez Pfizer

La compagnie pharmaceutique Pfizer procède actuellement à des essais cliniques pour confirmer les bénéfices de recevoir, ou non, une troisième dose du vaccin contre la COVID-19.

Ceux-ci sont faits majoritairement sur des gens en bonne santé de différents groupes d’âge.

Des données préliminaires positives

Il y aurait une amélioration du système immunitaire après l'ajout de la troisième dose du vaccin, selon Fabien Paquette, directeur général et responsable des vaccins à Pfizer Canada.

«Ce qu’on constate, c’est qu’il y a une réponse immunitaire positive après l’ajout de cette troisième dose-là. Ça permet d’augmenter le niveau d’anticorps de manière significative.»

Des analyses en fonction de différents sous-groupes seront faites. «On va voir si les résultats sont les mêmes chez les patients immunosupprimés et chez les patients en bonne santé», a noté M. Paquette.

La troisième dose pourrait avoir lieu entre le sixième et le douzième mois après la deuxième dose. «Évidemment il faut attendre les résultats pour avoir les meilleures recommandations.», a-t-il précisé.

«Depuis le tout début de la pandémie, Pfizer a toujours été axé sur le dévoilement des résultats de façon transparente, et ce, en s’assurant qu’on soit dirigés vers les résultats cliniques que la science nous dicte», a dit le directeur général. «Par conséquent, à ce stade-ci, il est prématuré d’avoir des recommandations. On se doit d’attendre les résultats des scientifiques que les essais cliniques vont nous donner pour faire des recommandations à la FDA ou à Santé Canada.»

La vaccination pour les 5 à 11 ans étudiée

Une série d'essais cliniques sur la vaccination des jeunes, surtout les 5 à 11 ans, est à l'étude. «On prévoit que d’ici la fin de l’année, on pourrait commencer à avoir les résultats et qu’on pourrait potentiellement faire une demande auprès des autorités gouvernementales», a affirmé M. Paquette.

Pour les 5 ans et moins, les protocoles ne sont pas aussi avancés au niveau des essais cliniques. «On n’a pas suffisamment de données pour pouvoir établir une projection éventuelle des résultats.», a souligné le responsable des vaccins.

Des vaccins qui protègent, mais pas complètement

Le variant Delta se propage malgré la campagne de vaccination qui va bon train au Québec. Selon Fabien Paquette, le vaccin est efficace pour bien protéger les gens, particulièrement pour prévenir les symptômes graves et les hospitalisations, mais il ne protège pas à 100%.

«Le vaccin ne permet pas une protection complète, donc il est toujours possible qu’il y ait des gens, malgré qu’ils aient eu leur dose, puissent être affectés par le virus», a-t-il noté. «Ceci dit, généralement on constate que les symptômes sont beaucoup moins significatifs et par conséquent, les conséquences sont moindres.»