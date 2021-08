Importance de la franchise en tout

J’aimerais ajouter certains éléments pour aider votre correspondante de ce matin qui songe à nommer son fils comme son mandataire. Notre mère avait une tête forte. Veuve depuis un certain temps et avec une nette préférence pour moi avant ma sœur, elle m’a nommé exécuteur de ses affaires dans son mandat en cas d’inaptitude, comme cette femme veut le faire pour sa fille.

Notre mère, qui dénigrait ma sœur, a fait en sorte que cette dernière, sans le vouloir, est devenue jalouse. Pour éviter tout conflit et lui prouver mon honnêteté, je me suis donné comme consigne de ne rien lui cacher de ce que je faisais et de toujours m’en tenir aux décisions qu’on prenait ensemble concernant notre mère.

Quand le mandat est devenu effectif devant un juge, je notais chaque transaction bancaire ainsi que tout ce que j’exécutais pour ma mère pour le montrer à ma sœur. Malgré cette prudence, ma sœur a quand même nourri une certaine crainte pendant quelques années.

Il y a deux ans, quand notre mère a atteint ses 98 ans, avec ma sœur on est allé faire ses préarrangements funéraires. L’automne dernier, rendue à 100 ans, en pleine pandémie, alors qu’elle vivait en résidence, elle est décédée.

Même si j’étais seul responsable de la succession, que je devais m’occuper de tout et que rien n’était encore totalement finalisé, j’ai impliqué ma sœur à toutes les étapes, y compris chez le notaire. Rendu à l’étape de séparer une partie de l’argent de son legs, ma mère ayant laissé un bon pactole, j’ai remis sa part à ma sœur qui m’a donné une tape amicale sur l’épaule et gratifié d’un « merci » bien senti.

En agissant comme je l’ai fait, je nous ai évité la chicane qu’il y avait eu entre ma mère et son frère en plein salon funéraire lorsque le dernier membre de leur famille est décédé. Ils ne se sont plus jamais reparlé. Je ne voulais pour rien au monde revivre ça avec ma sœur.

Anonyme

En matière d’argent, effectivement, le secret de la bonne entente réside dans la clarté et la franchise. Votre sens de la diplomatie a fait le reste. Bravo !