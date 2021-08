Intoxiqué, il brûle le domicile de sa mère

Un homme de 43 ans qui a incendié la maison de sa mère alors qu’il était sous l’influence de narcotiques a écopé de 24 mois de détention, mardi, au palais de justice de Montmagny.

Dans la journée du 23 juin dernier, Kevin Bélanger, qui habitait avec sa mère à Sainte-Perpétue, dans Chaudière-Appalaches, a consommé de la méthamphétamine. Puis, sous l’effet de la drogue, il est devenu violent et s’est mis à casser des objets.

«Il était complètement désorganisé», selon le représentant la Couronne dans ce dossier, Michaël Desjardins.

Pendant sa crise, Bélanger a menacé sa mère de mettre le feu à sa maison. Celle-ci a pris peur et a quitté les lieux. Au cours de la nuit qui a suivi, soit la nuit du 24 juin, la résidence s’est enflammée et a complètement été ravagée. Heureusement, sa mère n’était pas revenue dormir et la maison était vide.

Kevin Bélanger a été arrêté quelques heures plus tard. La preuve a révélé qu’il émanait de sa personne une forte odeur d’essence. L’enquête a aussi démontré que des traces d’accélérant, soit de l’essence, ont été remarquées sur le lieu du crime.

Bélanger devait se présenter en cour mardi pour son enquête sur remise en liberté, mais il a plutôt choisi de plaider coupable à deux chefs d’accusation, soit menace d’incendie criminel et incendie criminel causant des dommages matériels.

Le juge de la Cour du Québec, Sébastien Proulx, l’a sentencié sur-le-champ. En plus des 24 mois de pénitencier, Bélanger devra respecter une probation de trois ans avec un suivi de 24 mois.