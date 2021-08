Les Néo-Écossais aux urnes

Un mois avant le reste de leurs compatriotes canadiens, les Néo-Écossais sont appelés aux urnes, ce mardi, pour se doter d’un nouveau gouvernement provincial.

Arrivé à la tête du parti libéral de la province en février dernier, le premier ministre Iain Rankin espère, avec ce scrutin, décrocher un troisième gouvernement majoritaire de suite pour les libéraux provinciaux, après les victoires de 2013 et 2017.

La marche risque cependant d’être élevée à atteindre pour les libéraux qui espéraient surfer sur la torpeur estivale et les succès de la lutte contre la COVID-19 pour obtenir une majorité, mais se retrouvent plutôt englués dans une course à trois avec les néodémocrates et les conservateurs.

En effet, un sondage de Mainstreet Research dévoilé lundi montrait que 38 % des électeurs décidés avaient l’intention de donner leur voix aux libéraux, contre 36 % pour les conservateurs et 21 % pour le NPD.

Lundi, les trois chefs de partis se sont montrés confiants se réussir à obtenir la faveur des électeurs et de remporter l’élection.

Les Néo-Écossais risquent fort de devoir patienter longtemps mardi soir pour connaitre leur prochain premier ministre, les médias locaux rapportant que le résultat du scrutin pourrait même ne pas être connu avant mercredi.

De son côté, Élections Nouvelle-Écosse a indiqué que 176 793 électeurs avaient déjà voté à l’avance. Les bureaux de scrutin sont ouverts toute la journée, de 8 h à 20 h, et des mesures spéciales sont en place en lien avec la pandémie de COVID-19.

Au moment de la dissolution de l’Assemblée législative, les libéraux détenaient 24 sièges sur 51, les conservateurs 17 et le NPD 5. Il y avait aussi trois indépendants et deux sièges vacants.

En vertu d’une redistribution des comtés, 55 sièges sont cette fois-ci en jeu, si bien qu’un parti doit en obtenir au moins 28 pour avoir une majorité.