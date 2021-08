L’expérience Tim Tebow prend fin

Ayant obtenu une chance de montrer son savoir-faire comme ailier rapproché au camp d’entraînement des Jaguars de Jacksonville, Tim Tebow a été retranché, mardi.

• À lire aussi: Le magot pour Joel Embiid

• À lire aussi: Raiders: les portes s'ouvrent aux partisans

Le principal concerné a annoncé le tout sur ses réseaux sociaux en matinée. L’équipe floridienne avait conclu en mai une entente avec l’ancien quart-arrière qui tentait de relancer sa carrière sportive après avoir évolué au sein du réseau de filiales des Mets de New York au baseball durant plusieurs années.

«Je suis reconnaissant pour les hauts et même les bas, ainsi que les opportunités et les rechutes. Je n’ai jamais voulu prendre des décisions sans crainte de l’échec. Je suis heureux d’avoir eu une occasion de vivre un rêve», a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Gagnant du trophée Heisman dans les rangs universitaires en 2007, Tebow n’a pas disputé un match du calendrier régulier de la NFL depuis 2012. En tant que pivot avec les Broncos de Denver et les Jets de New York, il a totalisé 2422 verges et 17 touchés aériens, commettant neuf interceptions.

Au cours de la partie préparatoire face aux Browns de Cleveland la semaine dernière, un revers de 23 à 13, il a été ciblé une fois et n’a pas capté de ballon.