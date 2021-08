Malgré son nouveau contrat, Juuse Saros doit toujours se prouver

Même s’il lui a consenti un long et lucratif contrat, le directeur général des Predators de Nashville, David Poile, croit que le gardien Juuse Saros a encore des choses à prouver.

C’est ce qu’il a déclaré en conférence de presse lundi, après avoir accordé une nouvelle entente de quatre ans, d’une valeur totale de 20 millions $, au Finlandais de 26 ans.

«Juuse a prouvé qu’il était l’un des meilleurs jeunes gardiens de la Ligue nationale de hockey [LNH] et nous sommes très heureux qu’il soit notre gardien numéro 1 pour les prochaines années. Pendant qu’il était sous l’aile de Pekka Rinne, il a passé les dernières saisons à grandir et franchir les étapes physiques et mentales lui ayant permis de devenir un bon gardien dans la ligue», a d’abord dit le DG, dont les propos ont été rapportés par le site web de la LNH.

«Maintenant, c’est à lui de démontrer qu’il est vraiment un gardien numéro 1, a-t-il ajouté. Il y a beaucoup de choses qu’il doit encore prouver. Ce sera sa première année sans Pekka. Dans une campagne de 82 parties, il sera appelé à jouer plus de matchs qu’il n’en a jamais joué auparavant.»

Pas seulement lui

En effet, depuis qu’il évolue dans le circuit Bettman, Saros a toujours pu compter sur la présence rassurante de Rinne. Ce dernier a pris sa retraite du hockey professionnel pendant la présente saison morte.

Le nouveau numéro 1 des «Preds» n’est toutefois pas le seul qui devra faire ses preuves à Nashville.

«De plus, nous espérons être une équipe qui atteindra les séries éliminatoires et nous aurons besoin de notre gardien numéro 1 pour y accéder. Il y a beaucoup de trucs à prouver du côté de notre gardien et des joueurs qui évoluent devant lui», a admis Poile.

Les Predators ont atteint les séries dans les sept dernières campagnes de la LNH. Ils n’ont toutefois pas franchi la première étape des éliminatoires lors des trois dernières années.